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США пристально наблюдают за отводом войск РФ от украинской границы

Понедельник, 3 мая 2021, 16:39

В Госдепартаменте США заявили, что очень внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS 

Прямая речь: "На границе с Украиной (российской стороной - УП) накоплено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда РФ фактически осуществила вторжение. Я не могу сказать, что мы знаем, какие именно намерения имеет Путин... Учитывая то, что мы видели в течение последних нескольких дней, очевидно, решение оттянуть часть сил есть. И также мы видели, как некоторые войска фактически начинают отступать".

Детали: На вопрос, действительно ли Кремль отводит войска, Блинкен заверил, что в Госдепе наблюдают за действиями Москвы "очень, очень внимательно".

Напомним:

Знать больше: Отвод Россией войск не меняет тот факт, что война продолжается: Евгений Будерацкий об эскалации на Востоке

 

Темы: СШАРосcияУкраина


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