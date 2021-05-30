Премьер-министр Британии женился на тайной церемонии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей невесте Керри Симондс на тайной церемонии в Вестминстерском аббатстве.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
По словам представителя Даунинг-стрит, свадьба состоялась в виде "небольшой церемонии" в субботу днем.
Представитель добавил, что следующим летом пара снова отпразднует свадьбу с семьей и друзьями.
Газета The Mail on Sunday сообщила, что на церемонию в короткие сроки были приглашены 30 гостей - максимальное количество участников, разрешенное в соответствии с коронавирусными ограничениями в Англии.
Газета The Sun сообщила, что старшие помощники на Даунинг-стрит не знали о свадьбе заранее.
Небольшое количество церковных чиновников участвовало в подготовке к католической церемонии.
Хотя Джонсон был женат дважды, Римско-католическая церковь позволяет разведенным повторно жениться, если предыдущие браки заключались за пределами Римско-католической церкви.
СМИ впервые связали Симондс и Джонсона в романтических отношениях в начале 2019 года. Пара рассказала о помолвке и беременности Симондс в феврале 2020 года. Их сын Уилфред родился в апреле прошлого года.
Джонсон и его предыдущая жена Марина Вилер объявили в 2018 году о разводе после 25 лет брака.
Борис Джонсон стал первым за почти 200 лет премьер-министром, который женился на своей должности. Последним премьер-министром, женившемся на своей должности в 1822 году, был Роберт Бэнкс Дженкинсон.