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Премьер-министр Британии женился на тайной церемонии

Воскресенье, 30 мая 2021, 12:58

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей невесте Керри Симондс на тайной церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам представителя Даунинг-стрит, свадьба состоялась в виде "небольшой церемонии" в субботу днем.

Представитель добавил, что следующим летом пара снова отпразднует свадьбу с семьей и друзьями.

Газета The Mail on Sunday сообщила, что на церемонию в короткие сроки были приглашены 30 гостей - максимальное количество участников, разрешенное в соответствии с коронавирусными ограничениями в Англии.

Газета The Sun сообщила, что старшие помощники на Даунинг-стрит не знали о свадьбе заранее.

Небольшое количество церковных чиновников участвовало в подготовке к католической церемонии.

Хотя Джонсон был женат дважды, Римско-католическая церковь позволяет разведенным повторно жениться, если предыдущие браки заключались за пределами Римско-католической церкви.

СМИ впервые связали Симондс и Джонсона в романтических отношениях в начале 2019 года. Пара рассказала о помолвке и беременности Симондс в феврале 2020 года. Их сын Уилфред родился в апреле прошлого года.

Джонсон и его предыдущая жена Марина Вилер объявили в 2018 году о разводе после 25 лет брака.

Борис Джонсон стал первым за почти 200 лет премьер-министром, который женился на своей должности. Последним премьер-министром, женившемся на своей должности в 1822 году, был Роберт Бэнкс Дженкинсон.

Темы: Великобританияпразднования


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