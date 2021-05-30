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Вероятно, COVID перенесли в разы больше людей, чем зафиксировано – румынский врач

Воскресенье, 30 мая 2021, 15:51
Вероятно, COVID перенесли в разы больше людей, чем зафиксировано – румынский врач

Руководитель кампании по вакцинации Румынии врач Валериу Георгита не исключает, что с начала пандемии коронавируса в стране могли заразиться до 6 млн румын - это значительно превышает официальную цифру в чуть более чем 1 млн.

Об этом говорится в публикации Euractiv, пишет "Европейская правда".

"Весьма вероятно, что в два-пять раз больше людей заразились SARS-CoV-2, чем составляет число диагностированных и зарегистрированных пациентов", - заявил Георгита.

Более того, по его словам, поскольку более 4 млн человек уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, от 8 до 9 млн человек в Румынии могут иметь определенную степень иммунитета.

По словам Георгиты, эта "определенная степень коллективного иммунитета" сейчас обеспечивает хорошую эпидемиологической ситуации.

В Румынии число смертей, связанных с COVID, превысило 30 000.

Население Румынии составляет более 19 млн человек.

Напомним, с 1 июня Румыния позволила массовые мероприятия без ограничений для вакцинированных.

Согласно новым правилам, концерты и все виды выставок можно организовывать на открытом воздухе с участием не более 1000 человек, если участники привиты, вылечились от вируса или имеют отрицательный тест.

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Темы: эпидемияэпидемияРумыния
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