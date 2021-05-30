Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Партия Саакашвили согласилась прекратить бойкот парламента Грузии

Воскресенье, 30 мая 2021, 18:37
Партия Саакашвили согласилась прекратить бойкот парламента Грузии

Партия "Единое национальное движение", основанная бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили, войдет в парламент Грузии после семимесячного бойкота.

Решения партии озвучил ее председатель Ника Мелия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Такое решение партия приняла на заседании политсовета в воскресенье. Мелия сказал, что это решение, которое обязательно приведет к смене власти.

"Мы будем бороться с ней (правящей партией "Грузинская мечта" - Ред.) везде, и в зале заседаний парламента, в залах комитетов... на улицах, в селах, районах, горах, равнинах", - заявил Мелия.

При этом, несмотря на то, что "Единое национальное движение" войдет в парламент, в партии заявили, что не присоединяются к документу, представленному главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, 19 апреля часть партий подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

27 апреля оппозиционные партии, которые согласились на соглашение, прекратили бойкот работы парламента, который они начали после парламентских выборов в октябре 2020 года, заявив о фальсификации и требуя повторных выборов.

10 мая суд освободил лидера "Единого национального движения" Нику Мелия из заключения, что было одним из ключевых требований партии и оппозиции в целом.

Подробнее о политическом кризисе в Грузии - в видеоблоге "Европейской правды":

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Грузия
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...
Реклама: