США рекомендуют пилотам действовать крайне осторожно в белорусском воздушном пространстве

Федеральное управление гражданской авиации США 28 мая выпустило сообщение для пилотов, в котором рекомендуется проявлять предельную осторожность в белорусском воздушном пространстве.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

Вашингтон приостановил действие договора о воздушном сообщении между странами. 23 мая Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты осуждают события, связанные с принудительной посадкой самолета Ryanair.

28 мая в Администрации президента США сообщили о намерении ввести новые санкции против белорусской экономики с 3 июня.

Представитель администрации Джен Псаки объявила, что ограничения будут касаться девяти белорусских государственных предприятий.

Администрация Байдена призвала Александра Лукашенко дать согласие на проведение международного расследования событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить в диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества для обсуждения проведения новых президентских выборов.

Напомним, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обновленный список персональных санкций в отношении Беларуси уже практически согласован на техническом уровне.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".