Румыния назвала условия въезда для украинцев на чемпионат Европы по футболу

Власти Румынии обнародовали правила для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата Европы по футболу в Бухаресте, в том числе из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", правила обнародовала Украинская ассоциация футбола.

С 1 июня для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для граждан из красной, желтой и зеленой зон.

Иностранцы, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить:

- паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию), или

- справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию), или

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.

Следует отметить, что эти правила распространяются на болельщиков, которые планируют ехать именно на турнир и планируют находиться в Бухаресте не более 72 часов.

Иностранцы, которые приедут из красной зоны и не покинут территорию Румынии в течение трех дней, на четвертый день попадут на карантин на 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну. К "красным" стран относят те, где в течение последних 14 дней уровень случаев COVID-19 превышает 3 на 1000 жителей.

Сборная Украины сыграет в Бухаресте 17 и 21 июня.

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