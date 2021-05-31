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Чехию покинули все высланные российские дипломаты

Понедельник, 31 мая 2021, 18:59
Чехию покинули все высланные российские дипломаты

Все российские дипломаты, которые должны были покинуть Чехию согласно решению чешского правительства, в понедельник вылетели в Россию.

Об этом российскому государственному агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, сообщает "Европейская правда".

"Прагу оставила группа сотрудников посольства РФ, которая состоит из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств. Коллеги вылетели в Москву в 16.40 по местному времени спецбортом летного отряда "Россия", - сказал Брякин.

По его словам, на этом завершился "процесс приведения в паритетное соотношение численности посольств РФ в Праге и Чехии в Москве".

Как сообщалось, в субботу самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в РФ. На его борту были 54 работники российского посольства в Праге.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

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Темы: ЧехияРосcиядипломатические отношения
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