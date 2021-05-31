Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чехию покинули все высланные российские дипломаты

Понедельник, 31 мая 2021, 18:59

Все российские дипломаты, которые должны были покинуть Чехию согласно решению чешского правительства, в понедельник вылетели в Россию.

Об этом российскому государственному агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, сообщает "Европейская правда".

"Прагу оставила группа сотрудников посольства РФ, которая состоит из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств. Коллеги вылетели в Москву в 16.40 по местному времени спецбортом летного отряда "Россия", - сказал Брякин.

По его словам, на этом завершился "процесс приведения в паритетное соотношение численности посольств РФ в Праге и Чехии в Москве".

Как сообщалось, в субботу самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в РФ. На его борту были 54 работники российского посольства в Праге.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Темы: ЧехияРосcиядипломатические отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 31 мая: Стерненко частично оправдали, Шария объявили персоной нон грата

Шарий обжаловал решение Литвы отобрать у него статус беженца

Генсек НАТО отреагировал на планы РФ по созданию новых военных соединений

Литва объявила Шария персоной нон-грата - источники

Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое и дал условный срок

Россия решила усилить армию возле границы с Украиной и ЕС

Все новости...
Чехия
Чехия вызывает посла Беларуси из-за принудительной посадки рейса Ryanair
Топ-чиновники РФ не могут владеть недвижимостью в США и Чехии - Песков
Чехия переходит на новый этап ослабления карантина
Последние новости
22:14
Новости 31 мая: Приватбанк могут разделить для приватизации, кадровые изменения Укрзализныци
21:37
Новости 31 мая: Стерненко частично оправдали, Шария объявили персоной нон грата
21:34
Энерготаможня не разрешает "Нафтогазу" использовать "трубу Медведчука"
21:30
Шарий обжаловал решение Литвы отобрать у него статус беженца
21:24
Официальный курс: гривня ослабла к евро
21:16
ФотоБизнес-партнеры устроили стрельбу в Киеве: один из них находится в розыске
20:45
Россия продлит запрет на полеты в Турцию
20:40
Меркель и Макрон считают неприемлемой слежку между западными союзниками
20:35
Производители нефтепродуктов могут выйти на нужный объем за 10 дней - Минэнерго
20:19
Вакцину Pfizer одобрили для подростков в Европе
Все новости...