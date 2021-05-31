Румыния с 1 июня смягчает въезд для иностранцев из третьих стран

Румыния отменила запрет на въезд на свою территорию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска государственной границы с 1 июня, назвав условия возможного въезда.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии, пишет "Европейская правда".

С 1 июня для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран, устанавливается карантинный режим на 14 дней независимо от того, в какой зоне находится страна.

Однако румынские власти установили исключения, к которым относятся:

- лица, вакцинированы против COVID-19, при условии завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию. После завершения вакцинации должно пройти 10 дней.

- лица, получившие подтверждение заражения вирусом COVID-19 за последние 90 дней до въезда в страну, что доказано медицинскими документами или путем проверки базы данных Corona-forms. С момента подтверждения заражения до даты въезда в страну должно пройти не менее 14 дней.

- дети до 3 лет, без необходимости представления отрицательного результата теста RT-PCR.

- дети от 3 до 16 лет, если они имеют отрицательный результат теста RT-PCR для COVID-19 и он выполнен не позднее чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует общественным транспортом) или въезда на территорию Румынии (для путешествующих собственным транспортом).

- лица, которые приезжают в Румынию из стран/территорий эпидемиологического риска, но которые до прибытия в Румынию провели последние 14 дней подряд в одной или нескольких странах/территориях без эпидемиологического риска.

- лица, пересекающие страну транзитом - если они покидают территорию Румынии не позже, чем через 24 часа после въезда на территорию страны.

- лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее 3 дней (72 часа) и имеют отрицательный результат теста RT-PCR на заражение вирусом SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до посадки.

К исключениям попал ряд других категорий граждан, таких как съемочные группы, члены международных спортивных делегаций, водители грузовых транспортных средств и другие.