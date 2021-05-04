Президент Филиппин привился первой дозой вакцины против COVID-19
Вторник, 4 мая 2021, 04:50
Президент Филиппин Родриго Дутерте привился первой дозой вакцины против COVID-19.
Источник: CNN Philippines
Прямая речь Дутерте: "Я давно ждал этого укол вакцины".
Детали: Вакцину президенту ввел министр здравоохранения.
На вопрос, как он чувствовал себя до получения укола, Дутерте ответил, что "хорошо".
Прививку 76-летнему президенту сделали китайской вакциной Sinopharm.
Напомним: Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 23 марта получил первую дозу вакцины AstraZeneca, поскольку он планировал принять участие в саммите "Большой семерки" в Великобритании.