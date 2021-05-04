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Президент Филиппин привился первой дозой вакцины против COVID-19

Вторник, 4 мая 2021, 04:50

Президент Филиппин Родриго Дутерте привился первой дозой вакцины против COVID-19.

Источник: CNN Philippines

Прямая речь Дутерте: "Я давно ждал этого укол вакцины".

Детали: Вакцину президенту ввел министр здравоохранения.

На вопрос, как он чувствовал себя до получения укола, Дутерте ответил, что "хорошо".

Прививку 76-летнему президенту сделали китайской вакциной Sinopharm.

Напомним: Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 23 марта получил первую дозу вакцины AstraZeneca, поскольку он планировал принять участие в саммите "Большой семерки" в Великобритании.

Темы: Филиппинывакцинациякоронавирус


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