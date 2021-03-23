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Президент Южной Кореи сделал прививку вакциной AstraZeneca

Вторник, 23 марта 2021, 12:48
Yonhap

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 23 марта получил первую дозу вакцины AstraZeneca,  поскольку он планирует принять участие в саммите "Большой семерки" в Великобритании.

Источник: Yonhap News Agency

Детали: Южнокорейскому лидеру и его супруге Ким Чон Сук сделали прививку в медицинском центре Чонногу недалеко от президентской резиденции в Сеуле.

 
Yonhap

Вместе с ними процедуру прошли 9 чиновников, которые будут сопровождать президента и первую леди во время поездки в Великобританию в июне. 

Саммит G7 планируют провести на приморском курорте Карбис-Бэй в Корнуолле с 11 по 13 июня.

Южная Корея начала программу вакцинации AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше во вторник после задержки, связанной с опасениями по поводу ее безопасности.

Накануне местные органы здравоохранения заявили, что они не обнаружили никаких доказательств связи между вакциной и сообщениями о тромбах.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) составило список приоритетных лиц, который получают вакцины. 

Это позволило сделать исключение и ускорить вакцинацию для 68-летнего президента и 66-летней первой леди; а также работников президентской резиденции "Синий дом", и директора национальной безопасности Су Хуна в ожидании дипломатической поездки.

 
Yonhap

Вакцина AstraZeneca требует двух прививок с интервалом от 8 до 12 недель.

Напомним: Украина начала кампанию по вакцинации против COVID 24 февраля вакциной AstraZeneca, полученной из Индии под названием CoviShield.

В Южной Корее умерли два человека из дома престарелых, привитые вакциной AstraZeneca, но связь между вакцинацией и смертями не доказана. 63-летний пациент имел цереброваскулярные заболевания, у него развились симптомы заражения крови и пневмонии, а 50-летний мужчина страдал сердечным заболеванием и диабетом, у него случилось несколько сердечных приступов на следующий день после вакцинации.

Темы: вакцинацияЮжная КореяG7ВеликобританияCovid-2019


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