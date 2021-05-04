Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нуланд прибудет в Украину вместе с Блинкеном

Вторник, 4 мая 2021, 08:19
Фото с Тwitter SecBlinken

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на сообщение Госдепартамента США

Дословно: "Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021".

Детали: Сообщается, что Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.

Предыстория:

  • 5-6 мая с визитом в Украине будет находиться глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. На это время запланированы его встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
  • Кроме того, госсекретарь США планирует встретиться с представителями гражданского общества в Украине.

Темы: СШАУкраинадипломатические отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID-19 в Европе: изменились лидеры по количеству новых случаев

Немецкие экологи подали иск против "Северного потока-2"

Супруги Гейтс после 27 лет совместной жизни заявили о разводе

США и Британия заявили о совместном противодействии агрессии РФ против Украины

Вышла англоязычная версия документального фильма об убийстве Гонгадзе

фото, видеоНа дороге Львов-Луцк обрушился мост, трасса заблокирована

Все новости...
США
Белый дом увеличил лимит на прием беженцев более чем в 4 раза
США начнут применить вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет – NYT
Вашингтон не стремится эскалации, но готов ответить на действия России – Блинкен
Последние новости
08:19
Нуланд прибудет в Украину вместе с Блинкеном
08:17
После праздника COVID подтвердили 2,5 тысячам украинцев, госпитализировали 1 325 человек
08:00
Главные новости понедельника и ночи: декларация 5 стран, фильм об убийстве Гонгадзе на английском
07:45
Российские оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ
07:13
В ВОЗ назвали сумму, необходимую для вакцинации взрослого населения мира
06:17
COVID-19 в Европе: изменились лидеры по количеству новых случаев
05:44
Во время протестов в Колумбии погибли по меньшей мере 17 человек
04:50
Президент Филиппин привился первой дозой вакцины против COVID-19
04:18
Белый дом увеличил лимит на прием беженцев более чем в 4 раза
03:35
США начнут применить вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет – NYT
Все новости...