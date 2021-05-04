Нуланд прибудет в Украину вместе с Блинкеном
Вторник, 4 мая 2021, 08:19
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на сообщение Госдепартамента США
Дословно: "Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021".
Детали: Сообщается, что Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.
Предыстория:
- 5-6 мая с визитом в Украине будет находиться глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. На это время запланированы его встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- Кроме того, госсекретарь США планирует встретиться с представителями гражданского общества в Украине.