Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью, что отправится в Украину на следующей неделе.

Источник: Блинкен в интервью CBS

Прямая речь: "На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась".

Детали: В анонсе к интервью, которое покажут на телеканале в воскресенье, речь идет о заявлении Блинкена об отводе части накопленного на украинской границе российского войска.

Госсекретарь США уточнил, что не берется утверждать, что отступление русских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украины, и что намерения Владимира Путина невозможно спрогнозировать.

А также он сообщил о том, что прибудет в Украину с визитом на следующей неделе.

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