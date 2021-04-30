Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блинкен прибудет в Украину на следующей неделе

Пятница, 30 апреля 2021, 02:28
Блинкен прибудет в Украину на следующей неделе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью, что отправится в Украину на следующей неделе.

Источник: Блинкен в интервью CBS

Прямая речь: "На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась". 

Детали: В анонсе к интервью, которое покажут на телеканале в воскресенье, речь идет о заявлении Блинкена об отводе части накопленного на украинской границе российского войска.

Госсекретарь США уточнил, что не берется утверждать, что отступление русских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украины, и что намерения Владимира Путина невозможно спрогнозировать.

А также он сообщил о том, что прибудет в Украину с визитом на следующей неделе.

Предыстория:

  • Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Соединенные Штаты продолжат поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Об этом 1 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
  • Президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.
  • Кремль не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.
  • Белый дом заявил о намерении отправить госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в мае.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: