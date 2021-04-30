Блинкен прибудет в Украину на следующей неделе – СМИ
Пятница, 30 апреля 2021, 02:28
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью, что отправится в Украину на следующей неделе.
Источник: Блинкен в интервью CBS
Детали: В анонсе к интервью, которое покажут на телеканале в воскресенье, речь идет о заявлении Блинкена об отводе части накопленного на украинской границе российского войска.
А также о сообщении о том, что госсекретарь США прибудет в Украину с визитом на следующей неделе.
Предыстория:
- Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Соединенные Штаты продолжат поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Об этом 1 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
- Президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.
- Кремль не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.
- Белый дом заявил о намерении отправить госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в мае.