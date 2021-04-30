Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью, что отправится в Украину на следующей неделе.

Источник: Блинкен в интервью CBS

Детали: В анонсе к интервью, которое покажут на телеканале в воскресенье, речь идет о заявлении Блинкена об отводе части накопленного на украинской границе российского войска.

А также о сообщении о том, что госсекретарь США прибудет в Украину с визитом на следующей неделе.

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