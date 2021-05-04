Передумал: Экс-регионал Колесников подтвердил создание новой партии

Борис Колесников, бывший нардеп от "Партии Регионов" и "Оппозиционного блока", министр правительства Николая Азарова, подтвердил создание новой политической партии, от чего накануне открестился.

Источник: Колесников в комментарии Радио Свобода.

Прямая речь: "Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина – наш дом". Его основная идея – собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса. Идея создать такую ​​партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить".

Детали: Накануне политик опроверг создание новой политической силы. Ранее о таких намерениях писала "Украинская правда". В материале "Партия регионов 2.0. Как Ахметов подбирает наследство Медведчука" указывалось, что Колесников является ответственным за подготовку нового политического проекта олигарха Рината Ахметова.

Хотя 3 мая он отрицал такие намерения, однако уже на следующий день заявил, что "произошло определенное недоразумение".

Планируется, что презентация политсилы состоится в конце мая – начале июня. Колесников также говорит, что проект не будет партией отдельного региона.

Прямая речь: "У нас есть специалисты и из Львова, из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. С "Оппозиционного блока" в партии пока нет никого, а из "Партии регионов" – несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде".

Что предшествовало: В конце апреля "Украинская правда" сообщала, что в окружении олигарха Рината Ахметова планируют создать новую партию и отмежевываются от "Оппозиционного платформы - За жизнь".

3 мая олигарх Ринат Ахметов и его близкий соратник Борис Колесников отрицали, что работают над созданием новой партии.