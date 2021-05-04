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"Укрзализныця" восстанавливает сообщение на Житомирщине

Вторник, 4 мая 2021, 20:05

С 5 мая на Житомирщине "Укрзализныця" восстанавливает посадку и высадку на станциях области – это последний регион, где действовали ограничения касательно железнодорожного сообщения.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов в/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичах, Олевск".

Детали: Речь идет о таких поезда:

№13 / 14 Киев - Солотвино;

№29 / 30 Киев - Ужгород;

№43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;

№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

№58 / 57 Ковель - Одесса,

№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;

№98 / 97 Ковель - Киев;

№134 / 133 Николаев - Рахов;

№142 / 141 Львов - Бахмут;

№188 / 187 Ковель - Николаев

№743 / 744 Киев - Львов.

Теперь все поезда в стране курсируют по графику, поскольку нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.

Что предшествовало: С 5 мая в Житомирской области будут ослаблены карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяЖитомирская область


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