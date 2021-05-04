С 5 мая в Житомирской области будут ослаблены карантинные меры, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в оранжевую.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности".

Этому предшествовало: С 1 мая Киев, Киевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую". Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.