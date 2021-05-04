ЕС введет паспорта вакцинации от COVID-19 в июне
Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.
Источник: премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции с министрами туризма G20, La Reppublica
Прямая речь: "Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая.
Мир хочет поехать в Италию, и Италия готова приветствовать мир снова. Я не сомневаюсь, что туризм в нашей стране снова станет сильнее, чем раньше".
Детали: Отмечается, что пропуск смогут получить и граждане третьих стран.
По словам Драги, благодаря итальянскому перевалу, туристы смогут перемещаться из одной страны в другую без карантина, если они смогут доказать, что они излечились от COVID-19, вакцинированы или у них есть отрицательные результаты теста на коронавирус.
Чтобы возобновить туристическую деятельность в Италии "правительство намерено предложить помощь туристической отрасли".
Напомним:
- Страны G20 поддерживают введение паспортов вакцинации от коронавируса для туристов.