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ЕС введет паспорта вакцинации от COVID-19 в июне

Вторник, 4 мая 2021, 20:27
ЕС введет паспорта вакцинации от COVID-19 в июне

Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.

Источник: премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции с министрами туризма G20, La Reppublica

Прямая речь: "Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая.

Мир хочет поехать в Италию, и Италия готова приветствовать мир снова. Я не сомневаюсь, что туризм в нашей стране снова станет сильнее, чем раньше".

Детали: Отмечается, что пропуск смогут получить и граждане третьих стран.

По словам Драги, благодаря итальянскому перевалу, туристы смогут перемещаться из одной страны в другую без карантина, если они смогут доказать, что они излечились от COVID-19, вакцинированы или у них есть отрицательные результаты теста на коронавирус.

Чтобы возобновить туристическую деятельность в Италии "правительство намерено предложить помощь туристической отрасли".

Напомним:

Украинская правда
Темы: ИталиякоронавирусЕС
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