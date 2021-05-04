Не помогли бороться с COVID: Лукашенко назвал "мерзавцами" США и ЕС
Вторник, 4 мая 2021, 22:29
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который долгое время отрицал опасность коронавируса, назвал европейцев и американцев "мерзавцами" из-за того, что не помогли бороться с пандемией.
Источник: провластный белорусский Telegram канал "Пул Первого"
Прямая речь: "Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию".
Предыстория:
- В начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране коронавирус победили.
- Он придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
- В стране не вводились жесткие карантинные ограничения.