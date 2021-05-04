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Байден рассчитывает вскоре встретиться с Путиным в Европе

Вторник, 4 мая 2021, 23:32

Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу.

Источник: Reuters, Байден после выступления о борьбе США против коронавируса

Прямая речь: "Это моя надежда и ожидания. Мы работаем над этим".

Детали: Байден планирует принять участие в саммите большой семерки в Англии 11-13 июня, а затем улететь в Брюссель для встречи с лидерами Европейского Союза и посетить саммит НАТО 14 июня.

Отмечается, что американские чиновники работают с российскими коллегами над организацией встречи Байдена-Путина в третьей стране во время первой зарубежной поездки Байдена в качестве президента.

Украинская правда
Темы: ПутинЕвропаБайден


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