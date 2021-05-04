Байден рассчитывает вскоре встретиться с Путиным
Вторник, 4 мая 2021, 23:32
Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу.
Источник: Reuters, Байден после выступления о борьбе США против коронавируса
Прямая речь: "Это моя надежда и ожидания. Мы работаем над этим".
Детали: Байден планирует принять участие в саммите большой семерки в Англии 11-13 июня, а затем улететь в Брюссель для встречи с лидерами Европейского Союза и посетить саммит НАТО 14 июня.
Отмечается, что американские чиновники работают с российскими коллегами над организацией встречи Байдена-Путина в третьей стране во время первой зарубежной поездки Байдена в качестве президента.
Предыстория:
- Байден предложил Путину провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.
- Встреча планируется летом, но точная дата и страна проведения пока не определены.
Украинская правда