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Во время выходных Украина опустилась на 26 место в мировом рейтинге по распространению COVID-19

Среда, 5 мая 2021, 05:42

За минувшие сутки в мире диагностировали более 775 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США, Украина занимает 26 место в мире, 7 в Европе.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 382 000 новых заражений, в Бразилии - более 69 000, а в США - более 42 000 случаев.

Кроме того, почти 29 000 больных зарегистрировали в Турции, а в Аргентине - более 26 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Иран.

Украина среди стран мира занимает 26 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 7 позицию.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 132 423 576 человек. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 240 622 смерти от COVID-19.

Предыстория:

За сутки 3 мая в Украине обнаружили 2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 325 человек, умерли 166 больных, выздоровели 7 815 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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