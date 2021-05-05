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Более 300 человек уже полностью вакцинированы в Украине

Среда, 5 мая 2021, 08:27
Более 300 человек уже полностью вакцинированы в Украине

С начала кампании две дозы вакцин получили 303 человека, из которых два человека получили первую дозу за рубежом.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов в Facebook

Дословно: "759 434 человека привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Детали: За сутки 4 мая в Украине привиты 3425 человек.

Больше вакцинировали в Днепропетровской области (879 человек), меньше всего - во Львовской и Хмельницкой (по 0).

Отмечается, что прививки делали 73 мобильными бригадами по иммунизации в 356 пунктах прививки.

 

Напомним: За сутки 4 мая 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине, госпитализировали 1 671 больного, умер 161 человек, выздоровели 7 728 человек.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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