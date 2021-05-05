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Вода для Крыма: оккупанты будут бурить дно Азовского моря уже летом

Среда, 5 мая 2021, 15:50
Вода для Крыма: оккупанты будут бурить дно Азовского моря уже летом

В России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.

Источник: ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина

Прямая речь Хуснуллина: "Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть…

Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин".

Детали: Хуснуллин уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей полуострова.

Напомним: Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcияАзовское море
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