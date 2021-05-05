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Россия планирует с июля добывать пресную воду под Азовским морем

Среда, 5 мая 2021, 15:50

В России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.

Источник: ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина

Прямая речь Хуснуллина: "Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть…

Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин".

Детали: Хуснуллин уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей полуострова.

Напомним: Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря.

Темы: КрымоккупацияРосcияАзовское море


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