Вода для Крыма: оккупанты будут бурить дно Азовского моря уже летом
Среда, 5 мая 2021, 15:50
В России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.
Источник: ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина
Прямая речь Хуснуллина: "Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть…
Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин".
Детали: Хуснуллин уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей полуострова.
Напомним: Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря.