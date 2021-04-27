В оккупированном Крыму решили искать пресную воду под дном Азовского моря

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря.

Источник: РосЗМИ Риа Новости

Детали: Аксенов уточняет, что результаты исследований качества этой воды станут известны в июне.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что бурение первых скважин по разведке дополнительных запасов воды на этой территории планируют начать в апреле, проектные работы уже провели.

Как говорили ученые, под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань и значительные объемы пресной воды.

По словам Аксенова, работы продолжаются, а в июне появится понимание перспектив по этим запасов.

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