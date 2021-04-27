В оккупированном Крыму решили искать пресную воду под дном Азовского моря
Вторник, 27 апреля 2021, 04:18
Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря.
Источник: РосЗМИ Риа Новости
Детали: Аксенов уточняет, что результаты исследований качества этой воды станут известны в июне.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что бурение первых скважин по разведке дополнительных запасов воды на этой территории планируют начать в апреле, проектные работы уже провели.
Как говорили ученые, под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань и значительные объемы пресной воды.
По словам Аксенова, работы продолжаются, а в июне появится понимание перспектив по этим запасов.
Предыстория:
- В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
- Жители захваченного Россией Крыма получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.
- Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.
- Оккупационные власти Крыма объявили о том, что подадут иск против трех граждан Украины, которых считают виновными в остром дефиците пресной воды на захваченном полуострове.