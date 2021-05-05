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"Динамо" в меньшинстве играет вничью с "Мариуполем"

Среда, 5 мая 2021, 15:55
Динамо в меньшинстве играет вничью с Мариуполем

Киевское "Динамо" в матче 25 тура украинской Премьер-лиги на выезде не сумел победить "Мариуполь". Игра завершилась со счетом 0: 0.

Встреча состоялась в Мариуполе в среду 5 мая.

Первый тайм поединка по моментам был за хозяевами поля. Уже на второй минуте после удара Артема Бондаренко сейв выдал Денис Бойко. Через десять минут Бойко снова выручает динамовцев Киева. На этот раз после удара в верхний угол ворот от Дмитрия Топалова Бойко перевел мяч на угловой.

В "Динамо" в первом тайме был только один удар в створ ворот. Несколько раз пробивал Виталий Миколенко, но не попал в створ ворот.

Заключительная 45-минутка началась с неприятности для "Динамо". За второе предупреждение был удален Где Пена. Играя в меньшинстве, киевляне создали больше моментов, чем за весь первый тайм. На 54-й минуте после удара головой метров с восьми Артема Беседина "Мариуполь" выручил их вратарь Евгений Гальчук. На 78-й минуте дальний удар Сергея Сидорова принял также вратарь мариупольцев.

После этой ничьей "Мариуполь" пока не гарантировал себе сохранение прописки в Премьер-Лиге. Напомним, что "Динамо" в этом сезоне досрочно выиграло УПЛ.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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