Президентский рейтинг Зеленского вырос

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, при этом по сравнению с февралем его поддержка выросла.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 апреля

Дословно: "Наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский – 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте – Петр Порошенко, которого поддержали бы 18,1% среди тех, кто определился".

Детали: Третье-пятое места делят (разница в поддержке в пределах статистической погрешности) Юлия Тимошенко (11,9%), Игорь Смешко (10,4%) и Юрий Бойко (9,6%).

Поддержка других кандидатов ниже.

Исследование проходило 16-22 апреля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2003 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Предыстория: