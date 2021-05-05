Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президентский рейтинг Зеленского вырос

Среда, 5 мая 2021, 16:55

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, при этом по сравнению с февралем его поддержка выросла.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 апреля

Дословно: "Наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский – 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте – Петр Порошенко, которого поддержали бы 18,1% среди тех, кто определился".

 

Детали: Третье-пятое места делят (разница в поддержке в пределах статистической погрешности) Юлия Тимошенко (11,9%), Игорь Смешко (10,4%) и Юрий Бойко (9,6%).

Поддержка других кандидатов ниже.

Исследование проходило 16-22 апреля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2003 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Предыстория:

  • Согласно февральскому опросу КМИС, за Зеленского проголосовали бы 22,7% среди тех, кто определился с выбором (следует отметить, что списки кандидатов в февральском и майском опросах немного отличались).

Украинская правда
Темы: социологияЗеленскийпрезидент


powered by lun.ua
Главное сегодня

Три области вышли из "красной" зоны

Вода для Крыма: оккупанты будут бурить дно Азовского моря уже летом

Эпидемия идет на спад 6-й неделю, из красной зоны могут выйти еще 3 области

Венедиктова сменила прокурора, который трижды закрывал "Роттердам +"

Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину

фотоВ оборонке разоблачили кражу оптических прицелов на полмиллиона

Все новости...
социология
Рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" выросла, конкурентов – немного упала
86% россиян до сих пор поддерживают аннексию Крыма
Россияне стали хуже относиться к Украине – опрос
Последние новости
16:55
Президентский рейтинг Зеленского вырос
16:48
Набсовет Facebook одобрил блокировку Трампа в соцсети
16:46
Делегация Индии в Лондоне самоизолировалась и подключится к министрам  G7 виртуально
16:36
В МИД назвали ожидания от визита Госсекретаря США в Киев
16:33
УЗ продолжила маршрут экспресса "Львов - Черновцы" в Луцк
16:21
Рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" выросла, конкурентов – немного упала
16:09
Три области вышли из "красной" зоны
16:04
Германия установит более амбициозные цели сокращения выбросов углерода
15:57
Расследование действий эксперта по делу "трубы Медведчука" завершено – НАБУ
15:55
"Динамо" в меньшинстве играет вничью с "Мариуполем"
Все новости...