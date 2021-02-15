Президентский рейтинг: изменились основные конкуренты Зеленского

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но список его основных конкурентов в феврале изменился.

Источник: результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-7 февраля

Дословно: "Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором".

Детали: На втором месте лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. На третьем месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (соответственно, 10,3% и 14,5%).

Сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко готовы поддержать соответственно, 8,1% и 11,4%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 5,9% и 8,2%, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука – 3,7% и 5,1%, экс-премьера Владимира Гройсмана – 3,2% и 4,5%, председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 2,9% и 4,1%.

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что опрос проводился на "заказ клиента", однако самого клиента не называют.

Указывается, что респонденту предлагали приведенный в Таблице 1 список возможных кандидатов на выборах президента, а респондент должен был выбрать того, за кого он проголосовал бы.

Исследование проходило 5-7 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Важно: В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов.

СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

Предыстория:

Согласно январскому опросу КМИС, Зеленского готовы были поддержать 22,1% респондентов, которые определились со своим выбором. А второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делили нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов была в пределах погрешности.