Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президентский рейтинг: изменились основные конкуренты Зеленского

Понедельник, 15 февраля 2021, 10:06
Президентский рейтинг: изменились основные конкуренты Зеленского
Фото president.gov.ua

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но список его основных конкурентов в феврале изменился.

Источник: результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-7 февраля

Дословно: "Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором". 

 

Детали: На втором месте лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. На третьем месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (соответственно, 10,3% и 14,5%).

Сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко готовы поддержать соответственно, 8,1% и 11,4%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 5,9% и 8,2%, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука – 3,7% и 5,1%, экс-премьера Владимира Гройсмана – 3,2% и 4,5%, председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 2,9% и 4,1%.

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что опрос проводился на "заказ клиента", однако самого клиента не называют.

Указывается, что респонденту предлагали приведенный в Таблице 1 список возможных кандидатов на выборах президента, а респондент должен был выбрать того, за кого он проголосовал бы. 

 

Исследование проходило 5-7 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Важно: В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов. 

СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

Предыстория:

Согласно январскому опросу КМИС, Зеленского готовы были поддержать 22,1% респондентов, которые определились со своим выбором. А второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делили нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов была в пределах погрешности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийпрезидентвиборыопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: