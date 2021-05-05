В Минздраве объяснили, что делать публичным лицам, которым отказали в вакцинации

Публичные лица, которые записывались на вакцинацию от коронавируса но получили сообщение об уничтожении их персональных данных, должны снова стать в очередь.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня получил много вопросов, что делать тем, кто записывался как публичный деятель на вакцинацию и получил сообщение об уничтожении данных, так им нужно записаться через Портал "Действие" или его мобильный приложение в лист ожидания, или же через через контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19 на вакцинацию, если раньше этого не сделали (кто зарегистрировался раньше, повторно проходить процедуру регистрации не требуется)".

Детали: Ляшко напомнил, что остаточные дозы вакцин больше не могут использовать для прививки публичных лиц. Согласно Закону "О защите персональных данных", необходимо было уничтожить персональные данные публичных деятелей, о чем те и получили смс-сообщения.

В то же время те публичные лица, которые уже успели вакцинироваться от коронавируса, смогут получить и вторую дозу соответствующих препаратов.

Что предшествовало: Киевлянам, которые записались на вакцинацию против COVID-19 как публичные лица, начали приходить SMS от Департамента здравоохранения КГГА о том, что "предоставленные персональные данные при заполнении формы для записи на прививку – уничтожены".

Предыстория: