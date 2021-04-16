Публичных людей больше не будут прививать остатками вакцин – Степанов

Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ для того, чтобы остатками доз вакцины прививали только тех людей, которые определены первым и вторым этапом Национального плана вакцинации.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Я подписал приказ. Мы внесли изменения: убрали всех публичных лиц касательно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться, в том числе и публичные лица. Лишь только люди, которые подпадают под первый или второй этап вакцинации. Я знаю, что сейчас многие распространяет слухи, что рассчитывают тем или иным способом вакцинироваться Pfizer".

Детали: Степанов вел речь о тех случаях, когда публичные лица или обычные граждане могли быть вакцинированы против коронавируса остатками вакцин. В частности, речь идет о препарате от AstraZeneca. Тот во флаконе содержит 6 доз, которые необходимо использовать в течение нескольких часов.

Напомним: