Публичных людей больше не будут прививать остатками вакцин – Степанов
Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ для того, чтобы остатками доз вакцины прививали только тех людей, которые определены первым и вторым этапом Национального плана вакцинации.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь: "Я подписал приказ. Мы внесли изменения: убрали всех публичных лиц касательно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться, в том числе и публичные лица. Лишь только люди, которые подпадают под первый или второй этап вакцинации. Я знаю, что сейчас многие распространяет слухи, что рассчитывают тем или иным способом вакцинироваться Pfizer".
Детали: Степанов вел речь о тех случаях, когда публичные лица или обычные граждане могли быть вакцинированы против коронавируса остатками вакцин. В частности, речь идет о препарате от AstraZeneca. Тот во флаконе содержит 6 доз, которые необходимо использовать в течение нескольких часов.
Напомним:
- В Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины против коронавируса "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech от инициативы COVAX, прививать ими начнут с 18 апреля.
- Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.
- Вакцина AstraZeneca – это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca. В Украину эта вакцина доставлена из Индии под названием "CoviShield", 500 тысяч доз поступили первыми 23 февраля.