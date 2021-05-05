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В Испании заявили о задержании украинца, причастного к убийству силовиков на Майдане

Среда, 5 мая 2021, 20:34

Испанская полиция заявила, что задержала украинского гражданина, который якобы подозревается в убийстве двух силовиков в 2013 году во время событий на Майдане.

Источник: сообщение полиции Испании

Детали: Испанские правоохранители утверждают, что задержанный скрывался от полиции и в последнее время жил в хижине в отдаленной сельской местности.

Арестовали мужчину в городе Пусоль, что в Валенсии, поскольку украинские силовики подали его в международный розыск.

Полиция Испании сообщила, что начала искать украинца в апреле прошлого года, когда стало известно, что он может находиться в Валенсии. Указывается, что мужчина вроде бы регулярно использовал общественный транспорт и менял свое местонахождение от Барселоны и Мадрида до Валенсии.

В заявлении полиции указывается, что правоохранители установили специальную технику, чтобы обнаружить местонахождение хижины украинского гражданина. Вскоре его там и арестовали.

"Украинская правда" пытается получить комментарий от украинских правоохранителей относительно деталей дела. В то же время, еще в 2018 году сообщалось, что енеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году.

Темы: МайданИспания


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