ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей на Майдане

Генеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник прокурор ГПУ Алексей Донской.

По его словам, Генпрокуратура осуществляет сейчас уголовное производство по фактам убийств и покушений на убийства правоохранителей во время Евромайдана.

"В рамках этого производства сообщено о подозрении определенным лицам", - отметил он.

Донской рассказал, что в рамках этого производства расследуются, в частности, обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия против правоохранителей со стороны "определенных групп лиц".

По его словам, эти случаи известны из средств массовой информации.

Как известно, по так называемым делам Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.

В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, всего - 20 февраля.



Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею.



По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдан пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.



Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

Евгений Кизилов, УП