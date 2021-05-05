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Зеленский констатировал отсутствие мирных договоренностей с РФ

Среда, 5 мая 2021, 22:29
Зеленский констатировал отсутствие мирных договоренностей с РФ
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирных договоренностей с Россией о полном прекращении огня не удалось достичь, поэтому ситуация на фронте остается опасной.

Источник: Офис президента

Детали: Соответствующее заявление президент сделал в беседе с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.

По словам Зеленского, положительные изменения в ситуации на Донбассе все же есть, в частности, речь идет об уменьшении снайперского огня, а соответственно меньше погибших за последние дни.

"Однако глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация продолжает оставаться опасной", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В конце апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны уже почти договорились о пасхальном перемирии на Донбассе.

Позже Леонид Кравчук заявил, что делегации Трехсторонней контактной группы 28 апреля поддержали саму идею "пасхального перемирия", но не согласовали ряд нюансов, поэтому продолжат консультации.

Украинская правда

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Темы: ДонбассЗеленский
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