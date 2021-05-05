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Зеленский констатировал отсутствие мирных договоренностей с РФ

Среда, 5 мая 2021, 22:29

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирных договоренностей с Россией о полном прекращении огня не удалось достичь, поэтому ситуация на фронте остается опасной.

Источник: Офис президента

Детали: Соответствующее заявление президент сделал в беседе с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.

По словам Зеленского, положительные изменения в ситуации на Донбассе все же есть, в частности, речь идет об уменьшении снайперского огня, а соответственно меньше погибших за последние дни.

"Однако глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация продолжает оставаться опасной", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В конце апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны уже почти договорились о пасхальном перемирии на Донбассе.

Позже Леонид Кравчук заявил, что делегации Трехсторонней контактной группы 28 апреля поддержали саму идею "пасхального перемирия", но не согласовали ряд нюансов, поэтому продолжат консультации.

Украинская правда
Темы: ДонбассЗеленский


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