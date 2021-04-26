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Зеленский анонсировал пасхальную тишину на Донбассе

Понедельник, 26 апреля 2021, 14:46
Зеленский анонсировал пасхальную тишину на Донбассе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны уже почти договорились о пасхальном перемирии на Донбассе.

Источник: выступление Зеленского на Чернобыльской атомной электростанции

Прямая речь: "Я считаю, что мы уже на финише к этому согласованию... Мне кажется все стороны уже все согласовали, кроме документальной формулировки этого соглашения".

Детали: По его словам, во вторник будет еще одно заседание Трехсторонней контактной группы, на котором в этом вопросе должны поставить точку.

"Мы очень этого хотим и стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, и украинская сторона уже все для этого сделала", - резюмировал Зеленский.

Предыстория: Ранее Россия не поддержала предложение украинской делегации в ТКГ восстановить режим прекращения огня на Донбассе с 1 апреля.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ЗеленскийДонбассперемириевойна
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