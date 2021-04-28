Стороны ТКГ поддержали идею установления "пасхального перемирия" – Кравчук

Участникам Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 апреля не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако они поддержали идею в общем виде и продолжат консультации по согласованию документа.

Источник: глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, представитель Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина",

Прямая речь Кравчука: "Есть шанс установить "пасхальное перемирие" ...

Состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление Пасхальных праздников.

Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия". Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. Консультации продолжаются".

Прямая речь Арестовича:" Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Было предложено два текста документа - украинский и русский.

Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия".

Напомним: Днями президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны уже почти договорились о пасхальном перемирии на Донбассе.