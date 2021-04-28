Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стороны ТКГ поддержали идею установления "пасхального перемирия" – Кравчук

Среда, 28 апреля 2021, 21:31

Участникам Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 апреля не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако они поддержали идею в общем виде и продолжат консультации по согласованию документа.

Источник: глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, представитель Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина",

Прямая речь Кравчука: "Есть шанс установить "пасхальное перемирие" ...

Состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление Пасхальных праздников.

Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия". Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. Консультации продолжаются".

Прямая речь Арестовича:" Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Было предложено два текста документа - украинский и русский.

Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия".

Напомним: Днями президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны уже почти договорились о пасхальном перемирии на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ТКГперемириеДонбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 28 апреля: ослабление карантина в Киеве, увольнение Коболева из "Нафтогаза"

ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и "Богдан Моторс" – СМИ

фото, видео, обновлено от 18:37В Киеве проходит марш националистов

фотоЗеленский обратился к главам церквей за помощью

Силовики по горячим следам раскрыли убийство с расчленением в Киеве

видеоУкраинская армия потренировалась отражать ракетными комплексами атаку России

Все новости...
ТКГ
Война на Донбассе: экологические последствия
Восстановление "тишины" на Донбассе: украинцы в ТКГ говорят о существенном прогрессе
О кластерах и прекращении огня на Донбассе говорили "без лишних эмоций" – Резников
Последние новости
21:40
Венгрия не планирует высылать российских дипломатов из-за взрывов в Чехии
21:31
Стороны ТКГ поддержали идею установления "пасхального перемирия" – Кравчук
21:19
Новости 28 апреля: ослабление карантина в Киеве, увольнение Коболева из "Нафтогаза"
21:04
"Минус долгострой": открыли мост через Хаджибейский лиман
20:51
Зеленский уволил посла Украины в Австрии, назначил в Ирландии и Монако
20:16
Государственный Укргазбанк получил нового главу наблюдательного совета
19:58
ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и "Богдан Моторс" – СМИ
19:37
Данилюка уволили из набсовета Нацдепозитария
19:28
МОН объяснило, как в этом году будут зачислять детей в первый класс
19:27
фото, видео, обновлено от 18:37В Киеве проходит марш националистов
Все новости...