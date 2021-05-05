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Главы МИД G7 призывали Лукашенко провести новые выборы

Среда, 5 мая 2021, 23:41
Фото president.gov.by

Главы МИД стран "группы семи" призывают власти Беларуси освободить незаконно заключённых, прекратить репрессии против правозащитников и провести новые президентские выборы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на итоговое коммюнике глав МИД G7

Дословно из коммюнике: "Мы очень обеспокоены политическим кризисом и кризисом в сфере прав человека вследствие подтасованных президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси.

Мы призываем режим выполнять рекомендации, вынесенные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить незаконно заключённых в тюрьму за выражение демократических устремлений, а также положить конец репрессиям в сфере прав человека и основных свобод".

Детали: Главы МИД G7 также призвали беларусские власти "провести под международным наблюдением новые, свободные и справедливые выборы".

Министры иностранных дел G7 заявили, что осуждают "продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников".

Они также призвали власти Беларуси "уважать право на мирные собрания", вступить в диалог с лидерами оппозиции и принять предложение ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге "для разрешения политического кризиса".

Предыстория:

  • Лукашенко находится у власти почти 30 лет.
  • С августа 2020 году в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
  • В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым – гарантия безопасности его сторонникам.

Темы: G7ЛукашенкоБеларусь


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