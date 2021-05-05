Главы МИД G7 призывали Лукашенко провести новые выборы
Главы МИД стран "группы семи" призывают власти Беларуси освободить незаконно заключённых, прекратить репрессии против правозащитников и провести новые президентские выборы.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на итоговое коммюнике глав МИД G7
Дословно из коммюнике: "Мы очень обеспокоены политическим кризисом и кризисом в сфере прав человека вследствие подтасованных президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси.
Мы призываем режим выполнять рекомендации, вынесенные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить незаконно заключённых в тюрьму за выражение демократических устремлений, а также положить конец репрессиям в сфере прав человека и основных свобод".
Детали: Главы МИД G7 также призвали беларусские власти "провести под международным наблюдением новые, свободные и справедливые выборы".
Министры иностранных дел G7 заявили, что осуждают "продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников".
Они также призвали власти Беларуси "уважать право на мирные собрания", вступить в диалог с лидерами оппозиции и принять предложение ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге "для разрешения политического кризиса".
Предыстория:
- Лукашенко находится у власти почти 30 лет.
- С августа 2020 году в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
- В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым – гарантия безопасности его сторонникам.