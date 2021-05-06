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Компания Безоса летом запускает туристический полет в космос

Четверг, 6 мая 2021, 04:20
blueorigin.com

Компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin заявляет, что 20 июля запустит экипаж на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard.

Источник: Blue Origin в Twitter, BBC

Детали: Среди космонавтов, вероятно, будет и персонал компании, но одно место есть на онлайн-аукционе.

Пока неизвестно, будет ли сам Безос лететь 20 июля.

Полеты New Shepard предназначены для перевозки пассажиров по прямой вверх-вниз, которая на короткое время превышает 100 км. 100 км над уровнем моря - это так называемая линия Кармана, которая является условной границей между атмосферой Земли и космосом.

New Shepard высотой 18 м и шириной 4 м является многоразовым космическим аппаратом. Бустерная установка поднимает герметичное пассажирское судно на высоту примерно 76 км. Импульс преподносит капсулу вверх в космос, перед тем как она опустится на землю под тремя парашютами. Ракета-носитель также возвращается домой.

Темы: космос


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