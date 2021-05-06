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На Донбассе 19 обстрелов за сутки, двое бойцов ВСУ ранены

Четверг, 6 мая 2021, 09:02
На Донбассе 19 обстрелов за сутки, двое бойцов ВСУ ранены

В течение суток 5 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, двое военных Вооруженных сил ранены.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем.

с минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел возле населенного пункта Южное. Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а возле Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Майорск враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Дважды в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

У Причепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что два украинских защитника получили ранения. Они в больнице, состояние удовлетворительное.

В обстрелы оккупантов военнослужащие открывали огонь.

6 мая до 7 утра зафиксировали 1 нарушение "тишины" возле Новгородского - боевики обстреливали из минометов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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