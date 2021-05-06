Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбассе 19 обстрелов за сутки, двое бойцов ВСУ ранены

Четверг, 6 мая 2021, 09:02

В течение суток 5 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, двое военных Вооруженных сил ранены.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем.

с минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел возле населенного пункта Южное. Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а возле Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Майорск враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Дважды в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

У Причепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что два украинских защитника получили ранения. Они в больнице, состояние удовлетворительное.

В обстрелы оккупантов военнослужащие открывали огонь.

6 мая до 7 утра зафиксировали 1 нарушение "тишины" возле Новгородского - боевики обстреливали из минометов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаКоронавирус: более 6 тысяч новых заражений, умерли 374 человека

Главные новости среды и ночи: Блинкен, Вирастюк

Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии — Кулеба

Британия направила катера с пушками к острову Джерси на фоне угроз Франции

Блинкен прибыл в Киев

В Лиге Чемпионов будет английский финал

Все новости...
Донбасс
Боевики стреляли из гранатометов: защитник получил ранение
Зеленский констатировал отсутствие мирных договоренностей с РФ
Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга приедут в Украину и посетят Донбасс
Последние новости
09:02
На Донбассе 19 обстрелов за сутки, двое бойцов ВСУ ранены
08:40
инфографикаОт COVID уже вакцинировали 784 тысячи украинцев
08:30
Украина обещает внедрить "паспорта вакцинации", что дадут разрешение на въезда в ЕС
08:18
инфографикаКоронавирус: более 6 тысяч новых заражений, умерли 374 человека
08:00
Главные новости среды и ночи: Блинкен, Вирастюк
07:40
Лидер вооруженного крыла "ХАМАС" впервые за семь лет вышел из тени — с угрозами Израилю
07:03
Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии — Кулеба
06:20
В Колумбии длятся антиправительственные протесты, полиция применяет ружья
05:30
В Индии зафиксировали рекорд заражений и смертей от COVID-19
04:20
Компания Безоса летом запускает туристический полет в космос
Все новости...