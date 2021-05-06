В мае Рада примет все законы для продолжения сотрудничества с МВФ – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что до 1 июня парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на 5 млрд долларов.

Источник: Арахамия в комментарии Reuters, которого цитирует пресс-служба "Слуги народа"

Прямая речь Арахамия: "1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты".

Детали: Речь идет об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях о внесении изменений в закон о НАБУ. Также планируется внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости.

Председатель фракции рассказал, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ.

По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

Напомним: Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил министр финансов Сергей Марченко.

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