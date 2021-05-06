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Нападение на ветерана АТО: Аваков назвал подозрения необоснованными

Четверг, 6 мая 2021, 11:21

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что инцидент на Тернопольщине, когда пятеро нетрезвых молодых людей пытались ворваться во двор, а его хозяин, защищаясь, смертельно ранил нападавшего, будет расследовать Главное следственное управление Нацполиции.

Источник: Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Авакова: "Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений. Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее.

Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Нацполиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личные обязательства.

Справка: статья 36, пункт 5 Уголовного кодекса: не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.

Украинская правда
Темы: Аваковполиция


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