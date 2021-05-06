Блинкен встретился с представителями Рады: о чем говорили

Состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций. Также присутствовала заместитель Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Источник: сайт ВР

Детали: Это был так называемый рабочий завтрак. На нем обсуждались вопросы стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, национальной безопасности, противодействия российской агрессии.

Также стороны обменялись мнениями относительно проведения реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ.

Отдельно был затронут вопрос о выполнении закона Украины об управлении объектами государственной собственности касательно назначения главы правления НАК "Нафтогаз".

Согласно сообщению, участники встречи отметили, что для успешного будущего Украины одним из приоритетов должно быть верховенство права и соблюдение равенства перед законом.

Предыстория: В ночь со среды на четверг Блинкен прибыл в Киев. По его собственным словам, "со стремлением усилить партнерство между Украиной и США".

"Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами длительную российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ", - отметил американский госсекретарь.

Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".