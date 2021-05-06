Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

Источник: Блинкен в Twitter, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Блинкена: "Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США.

Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами длительную российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ".

Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".

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