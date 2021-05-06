Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блинкен прибыл в Киев

Четверг, 6 мая 2021, 01:15
Блинкен прибыл в Киев
ABC NEWS

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

Источник: Блинкен в Twitter, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Блинкена: "Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США.

Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами длительную российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ".

Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".

Предыстория:

  • Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.
  • Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
  • Во время визита будет идти речь об усилении политической и оборонной поддержки Украины. Также планируется обсудить взаимодействие в сфере торговли и инвестиций.
  • В США заявили, что у визита есть цель подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях постоянной агрессии России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Экс-чиновники США вели тайные переговоры с близкими к Кремлю россиянами относительно Украине - СМИ
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: