Блинкен прибыл в Киев
Четверг, 6 мая 2021, 01:15
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.
Источник: Блинкен в Twitter, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Блинкена: "Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США.
Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами длительную российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ".
Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".
Предыстория:
- Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.
- Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- Во время визита будет идти речь об усилении политической и оборонной поддержки Украины. Также планируется обсудить взаимодействие в сфере торговли и инвестиций.
- В США заявили, что у визита есть цель подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях постоянной агрессии России.