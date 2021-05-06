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Зеленский с Блинкеном обсудили реформы в Украине и Донбасс

Четверг, 6 мая 2021, 12:49

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудили с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине.

Источник: Зеленский во время брифинга после совместной встречи

Прямая речь Зеленского: "Это наша первая встреча, хотя есть ощущение, что она не первая, потому что я поражен, что команда (Блинкена - ред.) прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали.

Они прекрасно знают ситуацию на Донбассе ... Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, мы обсудили вопрос "Северного потока - 2", это для Украины очень чувствительный вопрос.

Также мы обсудили вопросы реформ в Украине - что нам удалось, где мы еще на пути. В целом - встреча содержательная, мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США".

Предыстория: В ночь со среды на четверг Блинкен прибыл в Киев. По его собственным словам, "со стремлением усилить партнерство между Украиной и США".

Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийСША


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