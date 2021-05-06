Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудили с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине.

Источник: Зеленский во время брифинга после совместной встречи

Прямая речь Зеленского: "Это наша первая встреча, хотя есть ощущение, что она не первая, потому что я поражен, что команда (Блинкена - ред.) прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали.

Они прекрасно знают ситуацию на Донбассе ... Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, мы обсудили вопрос "Северного потока - 2", это для Украины очень чувствительный вопрос.

Также мы обсудили вопросы реформ в Украине - что нам удалось, где мы еще на пути. В целом - встреча содержательная, мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США".

Детали: Госсекретарь похвалил Украину за ряд реформ, среди которых - земельная реформа и закон о парламентской неприкосновенности.

Прямая речь Блинкена: "Мы обсудили дипломатии, Минский процесс и обязательства, которые были высказаны в рамках этого соглашения.

Мы также подробно обсудили вопросы реформ и насколько они важны. Мы говорили о важности продолжения работы в направлении корпоративного управления, о реформе судебной власти, каким образом избираются судьи. Мы обсудили ту работу, которую Рада провела по реформам СБУ, закон в первом чтении уже прошел.

Остаются значительные вызовы, но и проводится значительный прогресс - земельная реформа, новый закон, касающийся незаконных доходов, новый закон о парламентской неприкосновенности - это все очень важно.

Последнее, что хочу сказать, мы слышали, что украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их исполнения, включая и борьбу с коррупцией".

Предыстория: В ночь со среды на четверг Блинкен прибыл в Киев. По его собственным словам, "со стремлением усилить партнерство между Украиной и США".

Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".