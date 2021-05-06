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Свежий рейтинг партий: "Слуга народа" оставляет соперников далеко позади

Четверг, 6 мая 2021, 13:31
Свежий рейтинг партий: Слуга народа оставляет соперников далеко позади
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Фото: УП

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 28% тех, кто примет участие в выборах и определился. Следующей идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - ее готовы поддержать 18% опрошенных.

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова"

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получили бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за которую партию голосовать). За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18% опрошенных".

Детали: Далее в рейтинге идут партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 11% и 15% и ВО "Батькивщина" - соответственно 8% и 11%.

За партию "Сила и честь" готовы проголосовать соответственно 4% и 6%, за "Украинский стратегию Гройсмана" - 2% и 3%, за партию "Голос" -2% и 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко -2% и 2,5%, за ВО "Свобода" -2% и 2%, за "Партию Шария" - 2% и 2%, за "Гражданскую позицию" -1% и 2%, за "Оппозиционный блок" -1% и 1%, за "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%.

 

Исследование проведено с 22 по 29 апреля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2021 респондентов за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним: Этот же опрос показал похожую ситуацию с президентским рейтингом. Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский - 28% тех, кто примет участие в выборах и определился. За его предшественника Петра Порошенко готовы проголосовать лишь 18% опрошенных.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная Радарейтингопрос
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