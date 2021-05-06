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Если бы снова 2-й тур: отрыв Зеленского от Порошенко сократился вдвое

Четверг, 6 мая 2021, 14:57
Если бы снова 2-й тур: отрыв Зеленского от Порошенко сократился вдвое
Колаж: 24 канал

Если бы сейчас проходил второй тур выборов президента Украины, действующий глава государства Владимир Зеленский набрал бы 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. Его предшественник Петр Порошенко получил бы 39,5% голосов избирателей.

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова"

Дословно: "В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, П. Порошенко - соответственно 20% и 39,5%".

 

Детали: В случае выхода во второй тур Зеленского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко за Зеленского проголосовали бы 36% всех опрошенных или 71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за Бойко - соответственно 15,5% и 29%.

 

Исследование проведено с 22 по 29 апреля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2021 респондентов за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Предыстория: На выборах президента 2019 Зеленский победил Порошенко во втором туре с результатом 73% против 25%.

Напомним: Этот же опрос показал похожую ситуацию с президентским рейтингом. Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский - 28% тех, кто примет участие в выборах и определился. За его предшественника Петра Порошенко готовы проголосовать лишь 18% опрошенных.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПорошенковиборыопрос
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