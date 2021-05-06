Під час пожежі у Вінниці загинула людина
Четверг, 6 мая 2021, 16:18
На месте пожара в центре Винницы спасатели обнаружили тело погибшего человека.
Источник: сообщение ДСНС, сообщение Нацполиции
Дословно: "В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.
К борьбе с огнем от ДСНС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники".
Детали: В полиции отметили, что обнаруженная погибшая - женщина. Ее личность устанавливается.
По факту пожара следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Предыстория: В четверг в Виннице по улице Бевза, 34 загорелось офисное здание.
Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространился кровлей сооружения на складские помещения.
Украинская правда