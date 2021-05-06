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Во время пожара в Виннице погиб человек

Четверг, 6 мая 2021, 16:18
Во время пожара в Виннице погиб человек

На месте пожара в центре Винницы спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Источник: сообщение ДСНС, сообщение Нацполиции

Дословно: "В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

К борьбе с огнем от ДСНС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники".

Детали: В полиции отметили, что обнаруженная погибшая - женщина. Ее личность устанавливается.

По факту пожара следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Предыстория: В четверг в Виннице по улице Бевза, 34 загорелось офисное здание.

Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространился кровлей сооружения на складские помещения.

Украинская правда

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Темы: пожарчрезвычайное происшествие
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