На месте пожара в центре Винницы спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Источник: сообщение ДСНС, сообщение Нацполиции

Дословно: "В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

К борьбе с огнем от ДСНС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники".

Детали: В полиции отметили, что обнаруженная погибшая - женщина. Ее личность устанавливается.

По факту пожара следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Предыстория: В четверг в Виннице по улице Бевза, 34 загорелось офисное здание.

Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространился кровлей сооружения на складские помещения.