Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Під час пожежі у Вінниці загинула людина

Четверг, 6 мая 2021, 16:18

На месте пожара в центре Винницы спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Источник: сообщение ДСНС, сообщение Нацполиции

Дословно: "В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

К борьбе с огнем от ДСНС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники".

Детали: В полиции отметили, что обнаруженная погибшая - женщина. Ее личность устанавливается.

По факту пожара следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Предыстория: В четверг в Виннице по улице Бевза, 34 загорелось офисное здание.

Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространился кровлей сооружения на складские помещения.

Украинская правда
Темы: пожарчрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаЕсли бы снова 2-й тур: отрыв Зеленского от Порошенко сократился вдвое

Видео, фотоВ центре Винницы вспыхнул крупный пожар

Украинские разведчики, похившие Чауса в Молдове, арендовали авто с GPS-маячком - СМИ

инфографикаСвежий рейтинг партий: "Слуга народа" оставляет соперников далеко позади

обновленоЗеленский и Блинкен обсудили реформы, Донбасс и еще много тем

инфографикаЗеленский снова возглавил президентский рейтинг, Порошенко - второй и сильно отстает

Все новости...
пожар
В центре Винницы вспыхнул крупный пожар
Поджигатели открыли "сезон": на Киевщине за уикенд выгорело 330 гектаров
Назвали причины взрыва в больнице Черновцов, где погибли два человека
Последние новости
16:44
Немецкий Бундестаг одобрил привилегии для вакцинированных и выздоровевших
16:37
Враг прицельно обстрелял позиции ООС: один боец погиб от пули, один - в тяжелом состоянии
16:28
На выплату "карантинных" 8 тысяч уже направили 600 миллионов – Минэкономики
16:20
МОЗ объяснил, можно ли людям с хроническими болезнями вакцинироваться против COVID-19
16:18
Під час пожежі у Вінниці загинула людина
16:16
Десятки тысяч военных РФ остаются у границы Украины - генсек НАТО
15:59
Украина начала импорт тростникового сахара-сырца
15:53
фотоПринца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя в ЕС
15:42
Ученые выяснили, как часто редкий тромбоз возникает после COVID-вакцинации препаратом AstraZeneca
15:38
Боевики засудили за "шпионаж" мужчину, который вернулся в ОРЛО по обмену
Все новости...