Враг прицельно обстрелял позиции ООС: один боец погиб от пули, один - в тяжелом состоянии

В зоне проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска прицельно обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб один военный, еще один боец ​​получил тяжелое ранение.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон