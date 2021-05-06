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Зеленский переименовал госпремию в честь Патона

Четверг, 6 мая 2021, 18:48

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым ввел Национальную премию Украины имени Бориса Патона.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 11 закона Украины" О государственных наградах Украины"№ 1399-IX, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

Указано, что этот документ переименовывает Государственную премию Украины в области науки и техники (существует с 1969 года -ред) на Национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента НАН Украины, директора Института электросварки имени Е.О. Патона Национальной академии наук Украины, Героя Украины академика Бориса Патона, а также чествования на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы.

Кроме того, законом вводится новая номинация Государственной премии Украины в области образования - профессиональное предвысшее образование.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Напомним: Выдающийся украинский ученый Борис Патон умер 19 августа 2020 года на 102 году жизни.

Он возглавлял Национальную академию наук Украины с 1962 до 2020 года.

Украинская правда
Темы: Зеленскийзаконодательство


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