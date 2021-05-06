Прокуратура будет настаивать на экстрадиции задержанного в Испании "майдановца"

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что испанская полиция задержала украинца, которого подозревают в убийстве силовиков во время событий на Майдане 20 февраля 2014.

Источник: начальник департамента спецрасследований ОГПУ Алексей Донской в ​​комментарии для УП

Прямая речь: "Мы только получили информацию от Департамента международного сотрудничества Нацполиции. Они сообщили Офису генерального прокурора и подтвердили факт такого задержания".

"Мы будем настаивать на экстрадиции и содержании его под стражей. Если испанская сторона будет требовать дополнительные документы, то мы предоставим".

Детали: Фамилию задержанного назвать не могут, пока нет приговора. В то же время речь идет о лице, подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа во время происшествия 20 февраля 2014 возле консерватории (на Майдане – УП). Донской сообщил, что мужчине было сообщено о подозрении в январе 2018 года. 24 января 2018 с ним проводились процессуальные действия, однако поскольку они не были завершены, то подозреваемого вызвали еще раз на 25 и 26 января.

Однако мужчина уклонился от следствия, не явился и покинул пределы страны.

То есть фактически он решил скрываться от следствия. Поэтому 31 января 2018 он был объявлен в розыск. В течение 2018-2020 годов в отношении него вносились постановления, которые удовлетворяли следственные судьи, о предоставлении разрешения на задержание подозрения для избрания меры пресечения.

В дальнейшем в марте 2020 суд вынес решение (заочно) об избрании меры пресечения ему в виде содержания под стражей.

Позже прокуроры получили информацию о возможном местонахождении его в Испании. И уже в ноябре прошлого года был направлен запрос о международно-правовой помощи, то есть о выдаче лица – экстрадиции, в Королевство Испания.

Сейчас испанская сторона должна рассматривать запрос украинских правоохранителей по существу: материалы об обоснованности подозрения и факт длительного укрытия лица.

Донской также опроверг, что на следствие оказывалось давление. "Когда имеют место факты давления, мы этого не скрываем. Также могу сказать это и сейчас. Нас никакого давления не было", – сказал прокурор.

Что предшествовало: 5 мая испанская полиция заявила, что задержала украинского гражданина, который якобы подозревается в убийстве двух силовиков в 2013 году во время событий на Майдане.