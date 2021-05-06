Следующая встреча советников в "нормандской формате" может быть очной - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что следующая встреча советников президентов в "нормандской формате" может состояться в мае.

Источник: сообщение ОПУ

Дословно: "Руководитель Офиса главы государства также сообщил, что следующая встреча политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата может произойти в мае и пройти в очном формате".

Справка: Нормандский формат предусматривает переговоры 4 стран по урегулированию конфликта на Донбассе: Украины, России, Франции и Германии.

Предыстория:

19 апреля во время переговоров советников глав государств "нормандской четверки" прозвучала предложения провести следующую встречу на линии разграничения, чтобы принимать решения в конкретных условиях.