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За сутки на Донбассе погибли 2 бойцы ООС еще один в тяжелом состоянии

Пятница, 7 мая 2021, 09:08

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил погибли 2 военнослужащих, еще один украинский воин получил осколочное ранение.

Источник: утреннее сведения ООС

Детали: За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня.

В результате обстрела боевиков 2 военнослужащих получили огнестрельное пулевое ранение и погибли.

Еще 1 украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск защитники ООС открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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