За сутки на Донбассе погибли 2 бойцы ООС, еще один в тяжелом состоянии
Пятница, 7 мая 2021, 09:08
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил погибли 2 военнослужащих, еще один украинский воин получил осколочное ранение.
Источник: утреннее сведения ООС
Детали: За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня.
В результате обстрела боевиков 2 военнослужащих получили огнестрельное пулевое ранение и погибли.
Еще 1 украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск защитники ООС открывали огонь.
Украинская правда