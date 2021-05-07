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Украина вышла из третьей волны пандемии – Степанов

Пятница, 7 мая 2021, 11:49
Украина вышла из третьей волны пандемии – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Наконец-то могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область".

Детали: По его словам, это были очень сложные 2 месяца. "Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем", - говорит министр.

Степанов сообщил, что третья волна унесла больше жизней, чем первые две. Первые недели вирус развивался "бешеными темпами", конец марта и начало апреля были пиковыми.

"Понимали, что нам может не хватить кислорода, чтобы обеспечить всю страну. Мощности на Львовском химическом заводе не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениям и не оставили без кислорода ни одного", - рассказывает глава Минздрава.

Степанов отметил, что, несмотря на улучшение ситуации, сейчас "чрезвычайно важно" не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных.

Напомним: 6 мая Государственная комиссия техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайных ситуаций вывела из красной зоны две области - Запорожскую и Полтавскую. Сейчас Минздрав готовит представление о выводе из красной зоны последней области - Сумской.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019карантин
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