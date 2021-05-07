Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС перевела Сумскую область из красной в желтую зону эпидемической опасности распространения коронавируса. Это был последний "красный" регион в Украине.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: По его словам, 7 мая состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято следующее решение:

Отменить с 0 часов 8 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области и применить там ограничительные меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Предыстория: Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса.