В Украине не осталось ни одной красной зоны, где свирепствует COVID
Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС перевела Сумскую область из красной в желтую зону эпидемической опасности распространения коронавируса. Это был последний "красный" регион в Украине.
Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram
Детали: По его словам, 7 мая состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято следующее решение:
Отменить с 0 часов 8 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области и применить там ограничительные меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.
Предыстория: Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса.